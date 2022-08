Incidente in provincia di Treviso, morti quattro ragazzi

Quattro ragazzi, di età compresa tra i 18 e i 19 anni, sono morti la scorsa notte a Godega Sant'Urbano, in provincia di Treviso. L'auto sulla quale viaggiavano, una Polo, ha sbandato ed è uscita fuori strada: la vettura si è capovolta e si è schiantata contro un grosso albero all'interno di un piccolo canale di scolo all'altezza di via Cordignano. I quattro giovani, che abitavano tutti in comuni del trevigiano, sarebbero morti all'istante. L'incidente è avvenuto intorno alle 2,10 di notte: a dare l'allarme sono stati alcuni residenti, svegliati dal forte botto. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco e due ambulanze che però non hanno potuto fare altro che constatare i decessi. Gli agenti della polizia stradale stanno lavorando per accertare l'esatta dinamica e le motivazioni dell'incidente.