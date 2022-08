Addio a Piero Angela, il messaggio social: "La natura ha i suoi ritmi"

"Cari amici, mi spiace non essere più con voi dopo 70 anni assieme. Ma anche la natura ha i suoi ritmi". Con queste parole pubblicate sui canali social del programma Superquark inizia il messaggio con cui Piero Angela ha salutato e ringraziato i suoi spettatori e i collaboratori. Il maestro della divulgazione scientifica in tv si è spento all'età di 93 anni nella sua casa di Roma. A darne la notizia per primo è stato il figlio Alberto: "Buon viaggio papà".

"Sono stati anni stimolanti": il messaggio ai telespettatori

vedi anche

Superquark, 5 curiosità

Piero Angela era nato a Torino nel 1928 e aveva iniziato la sua carriera giornalistica in Rai come cronista radiofonico, divenendo poi inviato e conduttore del tg. La sua popolarità è però legata ai programmi di divulgazione scientifica: da Quark a Superquark per citare i più importanti. E proprio ai canali social della sua trasmissione più popolare ha affidato un messaggio di congedo ai suoi telespettatori: "Sono stati anni per me molto stimolanti che mi hanno portato a conoscere il mondo e la natura umana. Soprattutto - ha scritto il divulgatore scientifico - ho avuto la fortuna di conoscere gente che mi ha aiutato a realizzare quello che ogni uomo vorrebbe scoprire. Grazie alla scienza e a un metodo che permette di affrontare i problemi in modo razionale ma al tempo stesso umano".