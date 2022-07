Superquark, 5 curiosità

Dalla versione inedita di Piero Angela come pianista allo spin-off Superquark+. Alcune curiosità sullo storico programma Rai al via da questa sera

Questa sera comincia la stagione 2022 di Superquark , storico programma Rai condotto come sempre da Piero Angela, affiancato ancora una volta dal figlio Alberto. Il conduttore, 93 anni, tornerà quindi al timone del longevo approfondimento di divulgazione scientifica e tecnologica. Superquark va in onda su Rai 1 e sono previste 7 o 8 puntate, ancora da definire. Vediamo cinque curiosità sul programma.

Superquark, Piero Angela al piano

Forse non tutti sanno che Piero Angela è anche un talentuoso pianista, esperto soprattutto di jazz. Durante il programma si è parlato spesso di musica, con documentari e approfondimenti, talvolta anche con ospiti in studio. In alcuni casi, il conduttore ha mostrato le sue capacità dilettandosi al pianoforte. “La cosa interessante è che i musicisti che amano il jazz magari fanno il loro lavoro, ma poi si ritrovano dopo, per suonare. Questo perché la musica jazz è creativa; mentre la musica classica è esecutiva” aveva dichiarato Piero Angela.