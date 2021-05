Mattarella nomina Piero Angela Cavaliere di Gran Croce

approfondimento

"Quark", il programma che ha reso popolare la scienza

Piero Angela, 92 anni, torinese, è uno dei più conosciuti e apprezzati giornalisti scientifici d'Italia. In RAI praticamente dagli inizi della televisione, nel 1954 divenne corrispondente del Telegiornale prima da Parigi e poi da Bruxelles. Appassionato di scienza, si affermò come il principale volto della divulgazione scientifica nella tv pubblica, curando numerosi programmi d'approfondimento sulla corsa allo spazio e imponendosi definitivamente come autore e conduttore di Quark, programma dalla formula innovativa che passava dai documentari in stile BBC ai cartoni animati (disegnati da Bruno Bozzetto) per illustrare e semplificare i concetti scientifici più complessi.