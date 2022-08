Imperia, parroco organizza una “processione per invocare la pioggia”

La processione

approfondimento

Alle 7.00 del mattino i fedeli sono usciti dalla chiesa per un breve giro attorno al quartiere. In largo Ghiglia si è tenuta la benedizione con il Crocefisso ai quattro punti cardinali. Un’ora più tardi, il corteo è quindi rientrato in basilica per la recita del rosario "affinché i defunti della nostra parrocchia intercedano per noi". "Non piove bene ormai da otto mesi, a parte qualche sporadico temporale. Scarseggia l'acqua e le campagne sono in sofferenza. Per questo motivo ho voluto promuovere questo momento di preghiera e di penitenza, affinché si possa ottenere il dono della pioggia e una stagione più clemente", ha detto il parroco.