Ferragosto 2022, cosa fare in Toscana: gli eventi in programma

Gli eventi da Firenze a Grosseto

Non mancano gli eventi a Firenze, come quello a Villa Bardini dove, per la festa dell’Assunta, si proietta su maxi schermo Ennio. Il film è un omaggio a Morricone. Appuntamento alle ore 21.15. Inoltre, la sera del 15 agosto, sulle acque del lago Bilancino tornano, dopo tre anni, i fuochi d’artificio. Lo spettacolo pirotecnico, voluto dal Comune di Barberino (Firenze) e realizzato in collaborazione con l’Unione Montana dei Comuni del Mugello, illuminerà le sponde attraverso uno spettacolo interamente realizzato su chiatte galleggianti ancorate in acqua nei pressi della Punta dell’Andolaccio, che si attiveranno dalle ore 22.45 per circa 10 minuti. Quest’anno si tiene anche l’edizione numero 79 del Palio Marinaro dell’Argentario, evento che segna la ripartenza della manifestazione più sentita di Porto Santo Stefano (in provincia di Grosseto) dopo gli stop causati dal Covid. In particolare, il 15 agosto alle 19 si tiene l’attesissimo Palio - una regata che mette in competizione quattro battelli a remi - dove Il Rione Pilarella cercherà di difendere il titolo.