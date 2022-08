Parma, uomo insegue la moglie dopo una lite e le spara: arrestato

La donna è ricoverata ma non in pericolo di vita

La donna, di 50 anni, è ora ricoverata all’ospedale Maggiore di Parma, in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita. Il fascicolo per tentato omicidio è stato aperto dalla pm di turno, sostituto procuratore Silvia Zannini. Il 60enne si trova in carcere a Parma in attesa dell'udienza di convalida. L'uomo è stato anche denunciato per porto abusivo d'arma perché, pur essendo la pistola regolarmente detenuta, senza porto d'armi non avrebbe potuto portarla fuori casa.