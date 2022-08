Le direttrici di collegamento tra nord e sud saranno le più trafficate, in particolare la A1 Milano-Napoli, la A14 Bologna-Taranto e la A30 Caserta-Salerno. Per alcuni tratti la Polizia stradale ha già predisposto itinerari alternativi

In viaggio 27 milioni di italiani, per 7 su 10 tappa in agriturismo