Meteo, le previsioni di venerdì 5 agosto: ancora caldo su tutta Italia

L'anticiclone africano darà vita a un’altra giornata soleggiata ovunque: le temperature restano molto alte, al di sopra delle medie stagionali. Previsti temporali di calore, in particolare nel pomeriggio, su Alpi e Appennino meridionale. Nel weekend i fenomeni piovosi saranno più frequenti al Nord e dalla prossima settimana anche al Centro-Sud

Per la giornata di venerdì 5 agosto le previsioni meteo indicano che l'anticiclone africano continuerà a interessare l’Italia. La giornata sarà prevalentemente soleggiata con ancora caldo intenso e temperature molto alte, ben al di sopra delle medie stagionali, soprattutto al Centro-Nord. Sono però previsti temporali di calore, in particolare nel pomeriggio, sulle Alpi e lungo l'Appennino meridionale. Nel weekend poi, tra sabato 6 e domenica 7, i temporali saranno in arrivo sulle regioni settentrionali, poi dalla prossima settimana anche al Centro-Sud (LE PREVISIONI METEO DI SKY TG24).