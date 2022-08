Bimbo di 2 anni morto a Longarone, trovata droga a casa dei genitori

Al momento la Procura della Repubblica di Belluno sta procedendo per omicidio colposo nei confronti del padre del bambino, l'unica persona presente in casa al momento del malore fatale. Ai medici aveva raccontato che il figlio aveva mangiato qualcosa di strano nel parco sotto casa

Nicolò Feltrin è morto per arresto cardiaco conseguente a un'intossicazione. Lo conferma l'esito dell'autopsia condotta sul corpicino del bimbo di due anni di Longarone, nel Bellunese, deceduto giovedì scorso all'ospedale di Pieve di Cadore dove era stato trasportato d'urgenza dal padre. Il sospetto degli investigatori è che si tratti di droga. In particolare, occorrerà verificare se vi sia corrispondenza tra quanto rilevato dall'analisi dei liquidi biologici del piccolo e dei materiali sequestrati dai carabinieri nella casa della famiglia.

Secondo quanto riportato da Il Gazzettino a casa dei genitori sarebbe stato trovato dell‘hascisc. Al momento la Procura della Repubblica di Belluno sta procedendo per omicidio colposo nei confronti del padre del bambino, l'unica persona presente in casa al momento del malore fatale. Il bambino era arrivato al pronto soccorso con insufficienza respiratoria e battito cardiaco rallentato. Ai medici il padre aveva raccontato che Nicolò aveva mangiato qualcosa di strano, una sostanza marrone che gli aveva subito tolto di bocca, nel parco sotto casa. "Non so davvero cosa possa essere successo - ripete il genitore - non riesco nemmeno a guardare la foto del mio bambino".