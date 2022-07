Belluno, bimbo di due anni muore dopo aver ingerito qualcosa al parco

Tragedia in provincia di Belluno, dove venerdì un banalissimo incidente è costato la vita a un bimbo di soli due anni. Nicolò, questo il nome della vittima, è morto per un malore che l'ha colpito dopo aver trascorso una mattinata al parco giochi assieme al papà. Aveva raccolto, e probabilmente ingerito, qualcosa da terra, si è detto sicuro il genitore, che l'ha trovato con la bocca sporca di terriccio. Sul momento non è successo nulla, così padre e figlio sono rientrati a casa, a Longarone. Ma Nicolò ha cominciato a non stare bene e i genitori si sono allarmati vedendo che peggiorava a vista d'occhio. Il papà, che lavora come boscaiolo, continuava a ripensare a quella 'cosa' messa in bocca al parco e ha deciso di portarlo al pronto soccorso dell'ospedale a Pieve di Cadore. Qui il piccolo è stato accolto in codice rosso; i medici hanno tentato in ogni modo di rianimarlo, per circa due ore, continuando a sperare che si riprendesse. Ma il cuore di Nicolò non ha mai ripreso a battere, e sono stati costretti a dichiararne il decesso.