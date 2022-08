Firenze, turista canadese denuncia violenza sessuale: quattro indagati

Economia

Tra le varie agevolazioni delle quali può beneficiare chi ha una casa, ce n’è anche una specifica per gli interventi di ristrutturazione edilizia che copre anche la realizzazione di lavori volti a sentirsi più al sicuro in casa propria, prevenendo atti illeciti come furti o aggressioni

Come spiega l’Agenzia delle Entrate, si tratta di una detrazione dell’Irpef pari al 50% delle spese sostenute fino ad un ammontare complessivo non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Per gli interventi di ristrutturazione realizzati su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio di un’attività commerciale, dell’arte o della professione, la detrazione spetta nella misura ridotta della metà