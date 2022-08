Meteo, le previsioni di martedì 2 agosto

Salute e Benessere

Sole, caldo e umidità improvvisa, così come il maggior rischio di disidratazione, sono le principali cause che d’estate possono portare i pazienti a soffrire di fastidiosi mal di testa da caldo. Ecco i loro sintomi e come possono essere risolti

L’emicrania è uno dei disturbi parecchio diffusi persino durante la stagione estiva e quando si vive nel totale relax delle proprie vacanze, lontano dalla vita di città. In questo caso, niente a che vedere con patologie sottostanti o l’incontro con forte stress e ansia. Si tratta di mal di testa da caldo, scatenato da una lunga esposizione al sole, all’afa e all’umidità, come dopo aver trascorso lunghe giornate di tintarella in spiaggia. Ecco i sintomi più comuni del mal di testa da caldo, le sue cause e come si può curare