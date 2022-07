Famiglia investita a Bari, 20enne indagato per omicidio stradale

È indagato per omicidio stradale il giovane che ieri sera, verso mezzanotte, ha investito a bordo di uno scooter una famiglia che stava attraversando sulle strisce pedonali il lungomare Cristoforo Colombo, nel rione Santo Spirito di Bari. Sono stati inutili i massaggi cardiaci fatti al 47enne dal personale del 118 intervenuto, l'uomo, di Bitonto, è morto sul colpo.

Il figlio di 7 anni, ricoverato in codice rosso all'ospedale Giovanni XXIII di Bari, non sarebbe in pericolo di vita. A quanto risulta è stato protetto dal padre che gli avrebbe fatto da scudo. Non avrebbe riportato conseguenze la moglie della vittima.

È ricoverato in ospedale anche il 20enne e sarà sottoposto ad indagini tossicologiche. In corso le indagini e i rilievi della Polizia Locale, che ha sequestrato lo scooter.