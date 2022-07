Argentario, forse yacht aveva pilota automatico. Si cerca dispersa

Stando a una prima ricostruzione, il motoscafo - con a bordo quattro danesi - stava navigando con il pilota automatico e sarebbe finito a forte velocità contro la barca a vela dove si trovavano sei persone originarie di Roma. Nell'incidente un uomo ha perso la vita. Non si fermano le ricerche per trovare la donna che risulta dispersa

Le dinamiche

Sulle dinamiche, sono in corso le indagini della Guardia costiera. Da una prima ricostruzione dei fatti è emerso che a bordo del motoscafo erano presenti quattro cittadini di nazionalità danese. Sulla barca a vela si trovavano invece sei persone di nazionalità italiana tra i 59 e i 61 anni originarie di Roma. Secondo quanto appreso, i danesi erano stati a Giannutri e dovevano tornare all'Elba, mentre la barca a vela era diretta a riva di Traiano nel Lazio. Il motoscafo sarebbe passato sopra la barca a vela, colpendo l'uomo che era nel pozzetto di guida, travolgendolo. Entrambi i relitti sono stati portati a Porte Ercole a disposizione dell'autorità giudiziaria. I danesi sarebbero sotto interrogatorio al Circomare di Porto Santo Stefano. Il bilancio dell’incidente è di un uomo deceduto e una donna dispersa. Sono state invece dimesse, nella tarda serata di sabato, le due donne che erano state portate al pronto soccorso dell’ospedale di Orbetello. Come fa sapere l’Asl Toscana sud est, un terzo paziente è tuttora al pronto soccorso dell’ospedale di Orbetello in osservazione in attesa di determinazioni. Un quarto paziente è stato portato all'ospedale provinciale di Grosseto direttamente dal luogo dell’incidente con elisoccorso Pegaso 2.