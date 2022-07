Scontro tra due barche all'Argentario, un morto e un disperso

Lo scontro all'Argentario tra le due barche

La collisione tra le due imbarcazioni è avvenuta intorno alle 17.30 nel tratto di mare di fronte a Porto Ercole, al largo del comune di Monte Argentario, tra Torre Ciana e l'isola del Giglio, in provincia di Grosseto. In quell’area il mare raggiunge una profondità di circa 40 metri. Secondo le prime ricostruzioni, le due persone - quella che ha perso la vita e quella dispersa - sarebbero finite in acqua dopo lo scontro fra una barca a vela e una a motore. Sul posto sono intervenute le motovedette della Guardia costiera di Porto Santo Stefano e i mezzi anfibi dei vigili del fuoco. Lo scontro, hanno riferito i soccorritori, sarebbe stato molto violento: la barca a vela si sarebbe spezzata in due e poi è affondata, mentre lo yacht si è inclinato ma è rimasto a galla.