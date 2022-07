2/7 ©IPA/Fotogramma

I posti messi a concorso sono così ripartiti: a) 2910 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato, ai sensi dell’articolo 703, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) (in servizio da almeno 4 mesi) ed ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4), in servizio, esclusi coloro che si trovino in rafferma biennale

GUARDA IL VIDEO: Al via il concorso per magistratura: 500 posti disponibili