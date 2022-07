Un ragazzo di 17 anni accoltellato a morte a San Severo, nel Foggiano

Il giovane è stato ritrovato sull’asfalto vicino casa sua, con una profonda ferita al fianco sinistro. Portato in ospedale, è arrivato alla struttura già senza vita. Indagini in corso

Aveva una profonda ferita al fianco sinistro

Il giovane, secondo quanto è emerso, è stato ritrovato sull’asfalto vicino casa sua, in via Lucera angolo via Ferrini. Aveva una profonda ferita al fianco sinistro. Gli operatori del 118 hanno portato il ragazzo in ospedale, ma il 17enne è arrivato alla struttura già senza vita. Indagini in corso per cercare di capire cos’è successo.