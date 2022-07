Terremoto in provincia di Pordenone, scossa di magnitudo 3.2

L’epicentro è stato individuato a quattro chilometri da Tramonti di Sopra, in provincia di Pordenone, a una profondità di 9 chilometri. Il sisma è stato avvertito distintamente nella zona del Maniaghese e dello Spilimberghese, ma anche in qualche paese della Carnia, territorio confinante con la Valtramontina.

Nessun ferito

Per fortuna al momento non si segnalano danni particolari né persone ferite. I Vigili del fuoco del Comando provinciale non hanno ricevuto chiamate con richieste di soccorso da parte dei cittadini. Per sicurezza, gli amministratori locali dei comuni della valle dove si è registrato l'epicentro hanno disposto un sopralluogo. Sono così entrati in azione i volontari della Protezione civile, ma le ricerche hanno dato esito negativo.