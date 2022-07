Marmolada, attese le prime analisi scientifiche dei Ris

Alle 18 è previsto un minuto di silenzio e raccoglimento per ricordare le vittime. Anche gli esercizi commerciali, le imprese e le attività artigianali abbasseranno le serrande in segno di lutto. Proseguono le ricerche

Quella di oggi è una giornata di lutto cittadino in tutti i Comuni della Val di Fassa, a quasi una settimana dalla tragedia della Marmolada. "Ringrazio le amministrazioni e le comunità locali per la vicinanza e la sensibilità che ci hanno dimostrato in questi giorni", dice il sindaco di Canazei, Giovanni Bernard. Proseguono intanto le ricerche. Nessuna novità sul fronte dei riconoscimenti delle vittime, in attesa dei primi risultati delle analisi scientifiche condotte dai Ris di Parma che potrebbero arrivare già oggi.