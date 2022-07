Ladri di acqua, reti idriche colabrodo in Calabria e nessun fondo Pnrr

LO SPECIALE LADRI DI ACQUA



Tutti i giorni il cemento viene spaccato alla ricerca di tubi che perdono acqua, non solo a Crotone ma in tutta la Calabria che vive una continua emergenza idrica. Le strade si allagano, il servizio viene interrotto. Non esiste una mappatura, trovare i punti è spesso un’impresa. La gestione è frammentata: Cogesi è un consorzio di comuni che gestisce la distribuzione dell’acqua in provincia di Crotone, mentre tutta la regione fa riferimento a Sorical per la grande adduzione, gli acquedotti per esempio, oltre che la vendita dell’acqua. La società, commissariata, è in liquidazione. Un unico grande tubo di cemento porta l’acqua a Crotone, si rompe spesso, è necessario svuotarlo per ripararlo e la città rimane giorni senz’acqua. Di recente il disservizio è durato quattro giorni e la protezione civile è dovuta intervenire.