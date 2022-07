San Benedetto del Tronto, anziana uccisa in casa: fermata la figlia

L'80enne è stata colpita con un oggetto contundente in casa. A dare l'allarme è stata la figlia in stato di shock e probabile responsabile dell'omicidio

Una donna di 80 anni è stata uccisa oggi nella sua abitazione a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). L'anziana sarebbe stata colpita con un oggetto contundente per motivi ancora da chiarire. A dare l'allarme è stata la figlia, ora fermata: in stato confusionale, è stata trasportata in ospedale. Sul posto, in via della Pace, sono intervenuti agenti del commissariato di Polizia di San Benedetto. In arrivo il procuratore capo di Ascoli Piceno Umberto Monti e il medico legale.