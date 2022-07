Processo a Ciro Grillo, in aula gli imputati Lauria e Capitta

Al via oggi la terza udienza a porte chiuse presso il tribunale di Tempio Pausania del processo per violenza sessuale di gruppo, denunciata nel luglio 2019 da una giovane italo-norvegese, a carico di quattro imputati: Ciro Grillo, figlio di Beppe Grillo del M5S, e tre suoi amici genovesi. Tutti accusati anche di violenza nei confronti di un'amica milanese della ragazza, che li ha denunciati. A sorpresa due di loro oggi si sono presentati davanti al giudice: si tratta di Edoardo Capitta e Vittorio Lauria. L'altro imputato Francesco Corsiglia non è in aula.