Pirlo dà 500mila euro per una villa, ma è sotto sequestro

Il Tribunale civile di Lucca ha disposto il sequestro della proprietà di lusso in Versilia che l'ex calciatore, Andrea Pirlo, stava per acquistare da un oligarca russo. Come riporta La Nazione, il complesso è composto di due abitazioni collegate tra di loro che il magnate aveva rilevato per un importo di 7,2 milioni di euro. Poi con lo scoppio della guerra in Ucraina, l'imprenditore russo ha pensato di disfarsene.