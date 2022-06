Ritrovato il bambino di 9 anni scomparso nel Bellunese

Il bambino, originario di Mestre, era scomparso ieri in una zona di boschi e pascoli tra di Pian delle Laste a Col Indes. E' stato individuato dall'elicottero dei vigili del fuoco che si era appena sollevato in volo

E' stato ritrovato il bambino di 9 anni di Mestre scomparso ieri in una zona di boschi e pascoli sopra Tambre (Belluno), tra di Pian delle Laste a Col Indes. E' stato individuato dall'elicottero dei vigili del fuoco che si era appena sollevato in volo. Il piccolo è in buone condizioni fisiche ed è già fra le braccia dei genitori. A notarlo è stato uno dei tanti volontari che perlustravano la zona della scomparsa, che lo ha indicato all'equipaggio dell'elicottero che stava perlustrando l'area.

Le ricerche andate avanti tutta la notte

Oltre una trentina di vigili del fuoco, decine di uomini del soccorso alpino, della Protezione Civile, delle forze dell'ordine, hanno partecipato alle ricerche del bimbo, andate avanti tutta la notte. Secondo una prima ricostruzione, il padre si sarebbe fermato ai limiti del bosco per leggere un cartello informativo quando, voltandosi per riprendere il cammino, non ha più visto il figlio. Ha provato a cercarlo per un po' e alla fine ha dato l'allarme.