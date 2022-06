Tim, oggi sciopero nazionale contro lo scorporo della rete

Otto ore di sciopero oggi alla Tim e manifestazione nazionale a Roma per protestare contro il nuovo piano industriale dell'azienda che secondo i lavoratori andrebbe "a favore della finanza e contro l’interesse della collettività"

I lavoratori della Tim incrociano le braccia per uno sciopero nazionale. La protesta è dovuta al silenzio governo e della politica italiana sulla decisione si separare rete e contenuti, il cosiddetto “spezzatino” che secondo i sindacati porterebbe l’azienda ad un forte indebolimento con decine di migliaia di possibili esuberi.

Manifestazione in piazza Bocca della Verità

La Questura di Roma ha concesso la piazza della Bocca della Verità, ritenuta dai manifestanti troppo piccola per una manifestazione di carattere nazionale. Lo sciopero riguarda i 43 mila dipendenti della Tim, quinta azienda più grande Paese. I sindacati attendono in piazza più di 5 mila persone per "protestare contro un piano industriale a favore della finanza e contro l’interesse della collettività".