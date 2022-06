Allarme siccità, regioni chiederanno stato d'emergenza e fondi Pnrr

Ambiente

Siccità, Italia verso stato di crisi: 15 giorni per salvare i raccolti

Il Po tocca i livelli più bassi da oltre 70 anni e in Piemonte inizia a svanire anche la speranza per le colture: senza piogge il Vercellese non riuscirà ad andare oltre la “prima settimana di luglio” e dovrà dire addio al riso per quest'anno, spiega Confagricoltura Vercelli e Biella. L'Emilia-Romagna annuncia una cabina di regia per discutere dell'emergenza. In settimana è prevista una riunione del governo per analizzare la situazione e valutare eventuali misure per far fronte all'emergenza.

Il Po non era così secco da decenni, le piogge continuano a non scendere, l’agricoltura italiana rischia il default. L’emergenza siccità è così grave che il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli ha definito “inevitabile” la dichiarazione di uno stato di crisi. In settimana è prevista una riunione del governo per analizzare la situazione e valutare eventuali misure per far fronte all'emergenza

Minimi storici per i gradi di riempimento dei grandi laghi: il Maggiore è al 22%, quello di Como al 25%. Non va meglio al Centro Italia, dove il lago di Bracciano arriva a -107 cm rispetto allo zero idrometrico. Una situazione “drammatica”, dice Coldiretti, dovuta alle scarsissime precipitazioni che hanno segnato tutto il 2022 – in alcune zone la pioggia manca da tre mesi – e ora esacerbata dall’ondata di caldo record che non accenna a scomparire (in foto, il lago di Trasimeno in secca)