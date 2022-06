Frecce tricolori, appuntamento a Rimini e Punta Marina: ecco quando

La pattuglia acrobatica torna a esibirsi nella Riviera romagnola il prossimo weekend, evento clou di una serie di esibizioni legate all'aeronautica e all'amore per il volo

L'anteprima dello show verrà provata venerdì 17 giugno, sempre a partire dalle ore 16, quando le Frecce Tricolori passeranno sopra Rimini utilizzando fumi bianchi invece dei classici colori della nostra bandiera nazionale, che saranno usati il giorno dopo. La zona principale dello spettacolo sarà vicina a Piazzale Kennedy, anche se l'esibizione sarà visibile in larga parte del litorale riminese. Il “Rimini Air Show 2022” è organizzato dall'Aero Club di Ancona federato all'Aero Club d' Italia, in collaborazione con l’Aeronautica militare e il Comune di Rimini.

A Punta Marina il "Tricolore Air show"

Le Frecce Tricolori si esibiranno a Punta Marina, a Ravenna, nell'ambito del "Tricolore Air show", a conclusione di una due giorni di eventi all'insegna del volo organizzati dall’Aero Club “Francesco Baracca” di Lugo in collaborazione con il Comune. “Una bellissima manifestazione, per la quinta volta nel nostro territorio ", ha detto il sindaco Michele de Pascale. Entrambi gli spettacoli acrobatici potrebbero subire variazioni in caso di maltempo.