Concerto di Marco Mengoni a Milano San Siro: cosa c'è da sapere

Inizia questa sera, 14 giugno, a Udine, il nuovo tour di Marco Mengoni: #MarcoNegliStadi. Il cantante, prima che le luci del palco si accendano per dare il via alla festa, ha deciso di pubblicare un post su Instagram, in cui ringrazia il suo staff e i fan: “Prima che sia la musica a parlare, prima che questa grande festa prenda il via. Il primo e ultimo grazie è sempre per loro, persone sotto, dietro e sul palco che permettono tutto questo. Che lo show abbia inizio.” Dopo la tappa di Codroipo (Udine) Mengoni sarà a Milano, il 19 giugno prossimo, allo Stadio San Siro e il 22 giugno a Roma, allo Stadio Olimpico, dove sarà in buona compagnia: sul palco, insieme a lui, saliranno anche Madame e Gazelle, protagonisti di due featuring: Mi fiderò per la prima e Il meno possibile per il secondo.