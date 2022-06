9/10 ©Ansa

Delle mascherine ha parlato anche il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri a Sky TG24, l'8 giugno, che ha precisato come rimanga "consigliabile" avere la mascherina "sempre a portata di mano". "Anche se dovesse essere tolta l’obbligatorietà per mezzi pubblici o aerei, personalmente io la terrei a portata di mano. Se in due settimane dovessimo avere due tre volte i contagi di oggi, questa posizione dovrei rivederla"