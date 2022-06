Napoli, un 17enne uccide la madre a coltellate

Cronaca

In Italia sono centinaia i casi di genitori che hanno ucciso i figli. Tra quelli che più hanno sconvolto il nostro Paese, il delitto di Cogne nel 2002: Annamaria Franzoni, condannata per aver ammazzato il figlio di 3 anni, ha sempre negato. Nel 2014, a Santa Croce Camerina (Ragusa), Veronica Panarello strangola il figlio di 8 anni. Fino al 13 giugno 2022, quando la 23enne Martina Patti prima denuncia il rapimento della figlia di quasi 5 anni e poi confessa il delitto

Dall’omicidio del piccolo Samuele a Cogne a quello di Loris a Santa Croce Camerina, nel Ragusano, fino alla morte di Elena a Mascalucia, nel Catanese. In vent’anni sono oltre 480 i bambini morti in Italia per mano dei genitori. Sei figlicidi su dieci sono commessi dalla madre, mentre i figli maschi sono le vittime prevalenti sia delle mamme sia dei padri assassini. Il filo comune sono i problemi di salute mentale e relazionale. Ecco alcuni dei casi più recenti