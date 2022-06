Violento nubifragio a Bari: strade allagate e sottopassaggi chiusi

Un violento nubifragio ha colpito questa mattina Bari, causando allagamenti e disagi in varie zone della città. Come riporta Bari Today già nella serata di ieri, a causa delle precipitazioni, era scattata la chiusura di un sottopasso in via La Rotella, mentre questa mattina gli allagamenti hanno riguardato anche la tangenziale di Bari, in direzione sud. Disagi per le strade allagate sono stati segnalati in divere zone della città. I vigili del fuoco sono intervenuti anche per locali e cantine allagate e per la caduta di un albero in via Daunia, al quartiere Japigia.