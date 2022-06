Antonio La Forgia è morto dopo la sedazione profonda, aveva 78 anni

L'ex presidente dell'Emilia Romagna era malato di tumore da un anno e mezzo ascolta articolo Condividi

Antonio La Forgia, ex deputato ed ex presidente della Regione Emilia-Romagna, 78 anni, è morto dopo la sedazione profonda. Era in queste condizioni dalla notte tra lunedì e martedì, percorso scelto - con consenso informato - perché era malato da un anno e mezzo di tumore. Il decesso è stato certificato oggi alle 15 dal medico. (LASCIAMI ANDARE - LO SPECIALE DI SKY TG 24 SUL FINE VITA IN SVIZZERA)



Un ricordo pubblico approfondimento Fine vita, via libera dalla Camera: il testo va al Senato A cremazione avvenuta si terrà un momento di ricordo pubblico. Tempi e modi verranno comunicati dalla famiglia. Nei giorni scorsi della sua decisione, "lucida", "informata", aveva parlato la moglie, Mariachiara Risoldi, affidando il suo sfogo a messaggi sui social. "Per la legge - ha scritto - il suo corpo è costretto ad essere ancora qui, mentre la sua mente è già arrivata in un luogo leggero. Siamo un Paese veramente ipocrita". E ancora "un'inutile tortura" per la moglie Mariachiara, il congedo una volta avviata la sedazione profonda, percorso consentito dalla legge italiana che consiste in una sostanziale interruzione delle terapie, con una forte dose di antidolorifici

Prodi: mancherà sua vivace e creativa intelligenza approfondimento Suicidio assistito: Fabio Ridolfi sceglie la morte con la sedazione profonda "Sono profondamente addolorato per la scomparsa di Antonio La Forgia a cui ero legato da sentimenti di autentica amicizia - ha commentato Romano Prodi - Ho fatto con lui numerosissime chiacchierate, spesso ci siamo sentiti al telefono e non abbiamo mai interrotto il nostro lungo rapporto. Ricordo con affetto e commozione i giorni in cui abbiamo condiviso la costruzione del progetto politico che poi è confluito nell'Ulivo, il confronto con lui è stato sempre arricchente sul piano culturale e su quello politico, al quale Antonio ha contribuito tanto. Sentiremo molto la sua assenza e mancherà la sua vivace e creativa intelligenza. Il mio pensiero affettuoso va alla moglie e alla sua famiglia".