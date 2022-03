Via libera dell'Aula della Camera, in prima lettura, alla proposta di legge sul fine vita. I voti a favore sono 253, i contrari 117 e 1 astenuto. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato. Hanno dichiarato il voto contrario Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Coraggio Italia e NcI. Alcuni deputati, soprattutto tra le fila azzurre, hanno tuttavia annunciato il voto a favore in difformità dal gruppo. Hanno votato a favore Pd, M5s, leu, Più Europa. Italia viva ha lasciato libertà di coscienza: alcuni deputati di Iv, a titolo personale, sono intervenuti per dichiarare il voto contrario. L'esito del voto è stato accolto da un applauso dei sostenitori del provvedimento.

Le modifiche

Il testo sul fine vita è stato profondamente modificato rispetto alla versione originaria durante l'iter in commissione, subendo alcune modifiche anche nel corso delle votazioni da parte dell'Assemblea. Ma l'asse portante del provvedimento è rimasto immutato: si riconosce la morte volontaria medicalmente assistita, che viene equiparata alla morte naturale. Tra le novità più importanti apportate al testo base originario, l'introduzione dell'obiezione di coscienza per medici e personale sanitario e una specificazione più stringente delle condizioni per poter accedere al suicidio assistito, frutto di una lunga e delicata mediazione tra i relatori, Alfredo Bazoli (Pd) e Nicola Provenza (M5s), e le forze di centrodestra, che tuttavia sono rimaste sempre contrarie alla legge sia in commissione che in Aula.