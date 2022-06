Processo sul rimpatrio di Shalabayeva, tutti assolti gli imputati

I sette imputati erano accusati di sequestro di persona per le presunte irregolarità legate al rimpatrio di Alma Shalabayeva, moglie del dissidente kazako Mukhtar Ablyazov, espulsa nel 2013 insieme alla figlia Alua. Per la Corte di Appello di Perugia "il fatto non sussiste". Tra le persone assolte ci sono gli ex capi della squadra mobile e dell'ufficio immigrazione della questura di Roma, Renato Cortese e Maurizio Improta