Meteo, non demorde la fiammata africana: da martedì temporali al Nord

Inizio settimana ancora bollente con aumento della sensazione di afa per gli elevati tassi di umidità. Da martedì break temporalesco al Nord con possibili violente grandinate. A metà settimana peggiorerà anche al Centro Sud ma l’alta pressione africana è pronta a dare il meglio di sé nel prossimo weekend

Stiamo toccando l’apice del caldo con cinque città da bollino rosso per le temperature eccezionali (Roma, Frosinone, Campobasso, Perugia e Rieti). La fiammata africana durerà almeno fino a martedì quando è atteso un cambiamento abbastanza deciso al Nord. Prima di tornare a respirare aria un po’ più fresca bisognerà attendere l'arrivo di una perturbazione che porterà piogge ( a tratti violente) dapprima al Nord e poi anche al Centro Sud. Dopo un lunedì che trascorrerà ancora sotto il segno del caldo su tutte le regioni, il giorno dopo le cose cambieranno e al Nord e i termometri scenderanno sotto i 30 gradi. Tra mercoledì e giovedì saranno coinvolte dal maltempo le regioni centro meridionali e dai 37-38 gradi di questi giorni, passeremo ai più sopportabili 28-30. Ma il clima piacevole non durerà a lungo: già da venerdì l’alta pressione africana si riprenderà la scena portando molto caldo su tutto il Paese.

Le previsioni di lunedì 6 giugno

Al Nord tempo in prevalenza soleggiato con temporali pomeridiani su Alpi e Prealpi. Massime in ulteriore aumento con punte di 35 gradi. Al Centro cielo sereno o poco nuvoloso con velature spesse sulle coste tirreniche. Massime in ulteriore aumento. Tempo stabile anche al Sud con annuvolamenti sull’area tirrenica. Temperature stazionarie e molo alte con massime comprese tra 32 e 36 gradi.