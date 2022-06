Pescara, un malore dopo la partita di padel: muore a 48 anni

Ruggero Renzetti è morto dopo una partita di padel, stroncato da un infarto. L'uomo, uno sportivo che frequentava abitualmente i campi da gioco, aveva 48 anni e non aveva problemi di salute pregressi. Dopo la partita Renzetti ha iniziato a stare male: la corsa al pronto soccorso non è stata sufficiente e il suo cuore ha smesso di battere. La tragedia è avvenuta mercoledì 1 giugno a Montesilvano e l'uomo, residente a Cappelle sul Tavo in provincia di Pescara, lascia la moglie e una figlia di dieci anni.