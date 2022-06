Covid in Italia e nel mondo, le notizie di oggi 2 giugno. DIRETTA

Continua il calo dei ricoveri e delle terapie intensive in Italia. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 59, tasso di positività è del 9,6% ( BOLLETTINO GRAFICHE ). Stop al green pass per l'ingresso in Italia. La Commissione Europea ha approvato gli aiuti italiani per 677 milioni di euro per una ripresa sostenibile nel contesto della pandemia di coronavirus.