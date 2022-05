Concorso ordinario scuola, pubblicate le prime graduatorie

I dati sono ancora parziali. Ma le graduatorie sono sicuramente il riflesso delle molteplici denunce fatte dai candidati in questi mesi e dei non ammessi alle prove orali

In arrivo le prime graduatorie del concorso ordinario di scuola secondaria di primo e secondo grado. I dati sono ancora parziali visto che si interessa molte classi di concorso. Ma già si sa che molt candidati sono stati bocciati alle prove scritte. Secondo i primi dati elaborati da Orizzontescuola emerge che ci sono stati pochi vincitori rispetto ai posti messi a bando. Per la classe di concorso A042, Scienze e tecnologie meccaniche, in Lombardia, ad esempio, per 107 posti ci sono soltanto 21 vincitori, con 86 posti che restano quindi vuoti. Le graduatorie non sorprendono viste le numerose tante denunce fatte dai candidati in questi mesi e gli ammessi alle prove orali.