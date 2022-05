Bologna, blitz antidroga al Pilastro

Dalle prime ore di questa mattina la Polizia di Bologna sta eseguendo misure restrittive a carico di numerosi soggetti dimoranti prevalentemente presso il quartiere Pilastro del capoluogo emiliano. L'attività, coordinata dalla locale Direzione Distrettuale Antimafia, è nata in seguito a un omicidio avvenuto nell'agosto del 2019 presso il medesimo quartiere. Le indagini hanno messo in luce l'esistenza di un nucleo familiare avente un ruolo di primo piano nel monopolio del traffico di sostanze stupefacenti, in prevalenza cocaina e hashish. Attorno alla famiglia gravitavano numerosi ragazzi, alcuni dei quali minorenni, usati per lo spaccio in strada.