Forlì, coppia trovata morta in casa: ipotesi omicidio-suicidio

Ieri sera intorno alle 20 a Spinello, in provincia di Forlì-Cesena, sono stati trovati i corpi senza vita di due pensionati (55 anni lui e 57 lei) nella camera da letto della loro abitazione, uccisi a colpi di pistola. I carabinieri del posto, insieme ai colleghi del nucleo operativo e radiomobile di Meldola, sono intervenuti insieme ai vigili del fuoco. A dare l'allarme i figli, che non riuscivano ad avere notizie dei genitori da qualche giorno. Gli investigatori non escludono nessuna pista, ma potrebbe trattarsi di un caso di omicidio-suicidio.

Indagini in corso

Secondo quanto pubblicato da Il Resto del Carlino, “i protagonisti di questa tragedia – una coppia di pensionati – sono entrambi residenti proprio a Santa Sofia, anche se non vivrebbero stabilmente in paese ma nel Lazio”. Secondo le prime testimonianze, la coppia da un paio di giorni era irraggiungibile. Diversi amici hanno tentato di contattarli telefonicamente senza ricevere alcuna risposta. Ieri sera la macabra scoperta: entrambi giacevano privi di vita all’interno della camera da letto.