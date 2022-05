Saman Abbas, rinviati a giudizio i familiari: genitori, zio e 2 cugini

La 18enne di origini pachistane è scomparsa da Novellara il 30 aprile 2021: si ritiene sia stata ucciso dopo essersi ribellata a un matrimonio combinato con un parente. Il gup del tribunale di Reggio Emilia ha mandato a processo i genitori, latitanti in Pakistan, lo zio Danish Hasnain e i cugini Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq. La prima udienza è stata fissata per il 10 febbraio 2023

I familiari di Saman Abbas sono stati tutti rinviati a giudizio dal tribunale di Reggio Emilia. La 18enne di origini pachistane è scomparsa da Novellara il 30 aprile 2021: si ritiene sia stata uccisa dopo essersi ribellata a un matrimonio combinato con un parente. Le nozze dovevano essere celebrate in Pakistan.

A processo i genitori, lo zio e due cugini

Il gup Dario De Luca ha deciso di mandare a processo lo zio della ragazza, Danish Hasnain, e i due cugini, Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq: sono stati tutti arrestati nei mesi scorsi all'estero, in Francia e Spagna, dove erano fuggiti. A giudizio anche i genitori della giovane, Shabbar Abbas e Nazia Shaheen, che sono latitanti in Pakistan. La prima udienza è stata fissata per il 10 febbraio 2023. Accolte, quindi, le richieste della Procura di Reggio Emilia, che ha coordinato le indagini dei carabinieri. Respinte le eccezioni delle difese dei cinque imputati.