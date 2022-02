Saman Abbas, arrestato il cugino a Barcellona per concorso in omicidio

La ragazza pachistana è scomparsa il 30 aprile 2021 da Novellara, in provincia di Reggio Emilia. Nomanhulaq Nonamhulaq, da tempo latitante, è coinvolto nelle indagini dei carabinieri e della Procura. Nei mesi scorsi erano stati arrestati altri presunti complici dell'omicidio, sempre all'estero: un altro cugino della ragazza, Ikram Ijaz, e suo zio, Danish Hasnain ascolta articolo Condividi

Nuova svolta nel caso di Saman Abbas. Il cugino della ragazza pachistana scomparsa il 30 aprile 2021 da Novellara, in provincia di Reggio Emilia, è stato arrestato in un appartamento nella zona centrale di Barcellona. Si tratta di Nomanhulaq Nonamhulaq, da tempo latitante, coinvolto nelle indagini dei carabinieri e della Procura di Reggio Emilia per l'omicidio della 18enne.

Gli arresti precedenti approfondimento Saman, lo zio nega tutto: sono stato incastrato Nomanhulaq Nonamhulaq non è l'unica persona fermata dagli inquirenti nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Saman Abbas, che si era opposta a un matrimonio combinato deciso dalla sua famiglia. Nei mesi scorsi erano stati arrestati altri presunti complici dell'omicidio, sempre all'estero. A finire in manette erano stati un altro cugino della ragazza, Ikram Ijaz, e suo zio, Danish Hasnain, catturati in Francia e successivamente estradati nel nostro Paese. Ancora latitanti, invece, i genitori di Saman, che si troverebbero in Pakistan.