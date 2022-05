Tentò di dar fuoco all'ex moglie, confermati 18 anni per Ciro Russo

L'uomo era evaso dai domiciliari il 13 marzo 2019, a Ercolano. Dopo essere scappato, aveva viaggiato fino a Reggio Calabria per cercare di uccidere la ex moglie Maria Antonietta Rositani, cospargendola di benzina e dandole fuoco. Ora arriva la conferma della condanna dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria

La condanna a 18 anni e 8 mesi di carcere per Ciro Russo è stata confermata dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria. L'uomo, tre anni fa, tentò di uccidere la ex moglie dandole fuoco. Ora arriva la conferma della sentenza di primo grado risalente al luglio 2020, che aggiunge 8 mesi per la continuazione con un'altra condanna per maltrattamenti nei confronti della moglie, arrivata in passato.