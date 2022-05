L'ex bomber del Palermo Fabrizio Miccoli lascia il carcere

Il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha concesso all'ex calciatore la misura alternativa dell'affidamento in prova. Miccoli era in carcere a Rovigo dopo la condanna definitiva a 3 anni e 3 mesi per estorsione aggravata dal metodo mafioso

Torna in libertà l'ex capitano del Palermo Fabrizio Miccoli. Il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha accolto il ricorso del suo legale e gli ha concesso la misura alternativa dell'affidamento in prova. L'ex calciatore, che era detenuto nel carcere di Rovigo, era stato condannato in via definitiva a 3 anni e 3 mesi di reclusione con l'accusa di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Miccoli è già in viaggio verso il Salento.