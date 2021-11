Fabrizio Miccoli condannato per estorsione, si è costituito a Rovigo

La sentenza della Cassazione è arrivata ieri e ha fatto scattare il meccanismo che, nel giro di poche ore, ha portato all’arresto dell’ex attaccante del Palermo che militò anche in Fiorentina, Juventus e Lecce

Si è costituito nel carcere di Rovigo l’ex calciatore del Palermo Fabrizio Miccoli, che deve scontare una condanna di tre anni e sei mesi con l’accusa di estorsione aggravata dal metodo mafioso. La sentenza della Cassazione arrivata ieri ha fatto scattare il meccanismo che, nel giro di poche ore, avrebbe comunque portato all’arresto dell’ex attaccante che militò anche in Fiorentina, Juventus e Lecce.

Miccoli si è costituito

Prima di ricevere l’ordine di esecuzione firmato stamattina dalla Procura di Palermo, Miccoli si è presentato spontaneamente nel carcere veneto. La seconda sezione della Cassazione ha confermato la condanna dell'ex calciatore, che è stato riconosciuto colpevole di avere ottenuto dal suo amico Mauro Lauricella, figlio del boss della Kalsa Antonino "u scintilluni", di recuperare un credito di 12mila euro con le buone o con le cattive. Lauricella junior era già stato condannato in via definitiva il mese scorso ed è già in carcere: deve scontare 7 anni.