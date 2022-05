Sky Academy Digital: premiati i migliori progetti

Gli studenti e le studentesse tra gli 8 e i 18 anni iscritti a Sky Academy Digital, divisi per grado scolastico, si sono sfidati nella realizzazione di un progetto digitale per contrastare il cambiamento climatico, allenando le competenze digitali. Le classi delle scuole primarie, avvalendosi del supporto della piattaforma Scratch, hanno progettato un gioco digitale per sensibilizzare le persone sui comportamenti quotidiani da adottare per limitare le emissioni di CO2; gli alunni delle scuole secondarie di I° hanno realizzato il mockup della pagina web della propria scuola dedicata alla sostenibilità ambientale; gli studenti e studentesse delle scuole secondarie di II° hanno progettato il prototipo di una App che propone azioni utili per cambiare le proprie abitudini a favore del benessere del Pianeta.

I vincitori

Complimenti alle tre classi vincitrici che si sono aggiudicate il premio in palio: dodici mesi di abbonamento gratuito a Sky Wifi, per gli studenti e gli insegnanti, oltre a materiale didattico per un valore di 2.000 euro per l'istituto scolastico di appartenenza. Nella categoria delle scuole primarie vince la Classe 5° dell’Istituto La Marmora dei F.S.C. di Biella (BI), con il progetto “BeeBee Game. Lunga vita alle api!”, per l’impegno dimostrato nella realizzazione del gioco digitale e per aver individuato con puntualità un tema specifico e coerente con l’obiettivo del concorso. Nella categoria delle scuole secondarie di primo grado vince la Classe 2°A, dell’Istituto I.C.G. Calò di Ginosa (TA), con il progetto “Home&Heart. La Terra: la tua Casa, il tuo Cuore”, per aver trattato con attenzione il tema del cambiamento climatico, sviluppando un sito web tecnicamente ben fatto, con l’obiettivo di sensibilizzare gli utenti sulle cause e soluzioni per aiutare il nostro Pianeta. Infine, per la categoria delle scuole secondarie di secondo grado vince la Classe 4°IA, dell’I.I.S. Galileo Galilei di Crema (CR), con il progetto “CookCare”, per aver affrontato con accuratezza il tema dell’economia circolare e dello spreco alimentare, sviluppando un’idea originale e pratica per sensibilizzare sul consumo consapevole.