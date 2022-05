Bologna, morta la 86enne che ispirò “Le tagliatelle di nonna Pina"

Nata e cresciuta a Baricella di Bologna, la nonna "maga" della pasta fatta in casa era la suocera di Gian Marco Gualandi, compositore del brano. Donna schiva che non amava essere al centro dell’attenzione, come racconta il Resto del Carlino, la signora Villani era rimasta vedova da qualche anno

Si è spenta a 86 anni Giuseppina Villani, meglio conosciuta come “nonna Pina”, resa celebre dal brano tormentone che nel 2003 ha vinto la 46esima edizione dello Zecchino d’Oro. Nata e cresciuta a Baricella di Bologna, la nonna "maga" della pasta fatta in casa era la suocera di Gian Marco Gualandi, compositore del brano. Donna schiva che non amava essere al centro dell’attenzione, come racconta il Resto del Carlino, la signora Villani era rimasta vedova da qualche anno.

Da canzone per bambini a tormentone pop

Il personaggio di Nonna Pina è stato anche inserito nella serie animata dei 44 gatti. Adottata dalla conduttrice Antonella Clerici come tormentone del programma televisivo La prova del cuoco, la canzone ha spopolato anche nelle discoteche in versione dance, fino a diventare uno dei più noti successi della storia dello Zecchino d’Oro. A cantarla, nel 2003, era la piccola Ottavia Dorrucci.