Perugia, 40enne muore in ospedale: trovato un ago nei bronchi

Il paziente era entrato in ospedale il 22 aprile per una banale operazione al setto nasale. Quattro medici e due infermieri sono indagati per omicidio colposo, disposta l'autopsia

Quattro medici e due infermieri sono indagati dalla Procura di Perugia per omicidio colposo, dopo che un uomo di 40 anni è morto all’ospedale Santa Maria della Misericordia con un ago da siringa nei bronchi. L’uomo, come racconta La Nazione, era entrato in ospedale il 22 aprile per un banale intervento al setto nasale. Un’operazione che sarebbe dovuta durare poche ore ma che non è nemmeno cominciata. Subito dopo l’anestesia il paziente avrebbe iniziato ad accusare problemi respiratori: da lì gli accertamenti che hanno rivelato la presenza di un ago di circa due centimetri in uno dei bronchi. L’ago è stato allora aspirato ma le condizioni dell’uomo sono poi precipitate portando, in 4 giorni, al decesso.

La procura ha disposto l’autopsia e una consulenza medico per stabilire le cause della morte e chiarire come l’ago sia entrato nelle vie respiratorie e da quanto tempo si trovasse lì.