Videogiochi, chiuse e sequestrate sale Lan e eSport: cosa succede

L'Agenzia delle Dogane ha messo sotto sequestro l'apparecchiatura dei locali dopo la presentazione di un esposto in cui si segnala un problema di concorrenza non regolamentata. In attesa di novità, i titolari delle attività interessate si stanno muovendo per attutire le ripercussioni economiche dovute al blocco

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha bloccato l'attività di un numero imprecisato di sale Lan e eSport in tutta Italia a seguito di un esposto presentato dalla Led, una società di gestione di sale giochi. L’amministratore delegato di questa azienda, Sergio Vittorio Lemesi, lamenta un problema di concorrenza non regolamentata e ha invitato l’autorità a effettuare verifiche “onde evitare che tali attività siano utilizzate per aggirare la normativa nazionale vigente in materia”.

La questione

Per Lemesi, i problemi sono diversi. “Ci troviamo come competitor delle attività ludiche che al loro interno ospitano apparecchi senza gettoniera, ma che richiedono di pagare un determinato prezzo all’ingresso e per poter giocare ai cosiddetti giochi elettronici", ha detto ad Agimeg. Secondo Lemesi, c’è anche un’importante differenza a livello di controlli. “[Le nostre sale] sono sottoposte a numerosi controlli e basta che manchi solo un’autorizzazione a far scattare il sequestro, mentre queste attività non sembrano tenute a tutte queste procedure". La questione è illustrata ancora più nel dettaglio nell’esposto. Nell’atto si legge che il settore delle sale gioco “è sottoposto a normative stringenti per evitare che gli apparecchi installati in locali pubblici possano essere utilizzati per l’esercizio illegale di gioco d’azzardo mentre nei locali sopramenzionati risultano installati dei pc e delle consolle collegati online, dove anche utilizzatori minorenni possono utilizzare tali attrezzature senza nessun controllo e regolamentazione”. Le differenze peserebbero anche sui costi dell’attività. Nell’esposto Lemesi sostiene, per esempio, che un simulatore presente in una delle sale contestate è simile a uno di quelli presenti nelle loro sale gioco e che la sua società “sostenendo onerosi costi, nel rispetto delle norme è obbligata a omologare tramite gli enti preposti per poi permetterne l’installazione e l’uso in locali dediti al gioco lecito”.

Le possibili conseguenze

Come riferisce Il Post, dopo che è stato presentato l’esposto, le attrezzature di queste sale sono state sequestrate. Non si sa però quanti locali siano stati interessati con esattezza dal provvedimento perché nei giorni precedenti l’Agenzia ha invitato i titolari di queste sale ad agire in modo da assicurarsi che le loro apparecchiature fossero “sottoposti ad omologa/certificazione, muniti di titoli autorizzatori, soggetti al pagamento dell’Imposta sugli intrattenimenti (ISI)”.

Cosa si sta facendo

In un post pubblicato sull’account Instagram di eSportPalace di Bergamo, uno dei locali interessati, un responsabile spiega che lui e altri stakeholeder hanno incontrato la senatrice [Simona] Perfgreffi e il deputato Daniele Belotti e che i due parlamentari avrebbero richiesto un’interrogazione parlamentare sul tema e un incontro con la dirigenza ADM. Nel mentre, gli stessi titolari si starebbero muovendo “con gruppi di lavoro legali e organizzativi” per arrivare a un dissequestro dei beni e alcuni si starebbero organizzando per andare avanti come possibile, offrendo altri tipi di servizi.